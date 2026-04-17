Sassuolo, Coulibaly carico: "Dobbiamo continuare così, cresciamo tutti insieme"
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Il terzino del Sassuolo Woyo Coulibaly ha parlato ai microfoni di DAZN, in vista del match casalingo contro il Como valido per la 33^ giornata di Serie A.
Dove trovate gli stimoli?
"Dobbiamo continuare così, la squadra continua a crescere. Dobbiamo fare bene sul campo, cresciamo tutti insieme".
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