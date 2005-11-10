Ufficiale Giugliano, doppio innesto per il futuro: presi i giovani Basile e Ponte

Il Giugliano ufficializza gli arrivi dei giovani Giovanni Basile e Vincenzo Ponte per rinforzare difesa e attacco.

Il Giugliano continua a investire sui giovani e mette a segno un doppio colpo in prospettiva. Il club campano ha infatti ufficializzato gli arrivi del difensore Giovanni Basile e dell'attaccante Vincenzo Ponte.



Giugliano, ufficiali gli arrivi di Basile e Ponte

Il Giugliano Calcio 1928 è lieto di comunicare di aver acquisito dall’US Palmese 1914 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Basile. Difensore classe 2007, Basile si è distinto nella stagione appena conclusa con la maglia rossonera, nel Girone G di Serie D, collezionando 33 presenze complessive e due assist.

Contestualmente la società rende noto di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Vincenzo Ponte. Attaccante classe 2008, Ponte è cresciuto nei settori giovanili di Frosinone, Juve Stabia e Crotone. Nella scorsa stagione ha vestito la maglia della Nocerina.