Ufficiale Casarano, ufficiale Knezovic: arriva a titolo definitivo dal Sassuolo

Il Casarano si rinforza con Borna Knezovic: il centrocampista croato classe 2005 arriva a titolo definitivo dal Sassuolo.

Nuovo innesto per il Casarano, che continua a rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club pugliese ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo del centrocampista croato Borna Knezovic dal Sassuolo.

Casarano, colpo a centrocampo: ufficiale l'arrivo di Borna Knezovic

La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Borna Knezovic, centrocampista, di nazionalità croata, classe 2005, che arriva a titolo definitivo dall’ U.S.Sassuolo calcio.

Arrivato in Italia nel 2022, Knezovic è stato tesserato dal Sassuolo nelle cui fila, in due stagioni, nel campionato Primavera 1, ha disputato 63 gare, segnando 25 reti.

Nella stagione appena conclusa, Knezovic è stato ceduto in prestito alla Salernitana dove ha disputato 12 gare, segnando 1 gol, per poi passare, a gennaio, sempre con la formula del prestito, al Trapani dove ha giocato 7 partite con un gol all’attivo. Da oggi pomeriggio il giocatore è nel ritiro di Cotronei a disposizione dell’allenatore Di Bari.