Ufficiale Vis Pesaro, c'è un ritorno fra i pali: Piersanti ha trovato l'accordo per la prossima stagione

Il classe 2003, che vanta oltre 60 gare nei dilettanti, torna nel club in cui ha militato a inizio carriera

A distanza di cinque anni il portiere Piersanti torna a vestire la maglia della Vis Pesaro. Il classe 2003 ha infatti trovato l’accordo coi biancorossi per la prossima stagione.

“La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo per il ritorno in biancorosso del portiere Mattia Piersanti, che vestirà la maglia della Vis Pesaro nella stagione sportiva 2026/2027. - si legge nel comunicato dei marchigiani - Portiere classe 2003, Piersanti è un estremo difensore che si distingue per reattività, affidabilità tra i pali e personalità. Cresciuto nel settore giovanile della Vis Pesaro, ha maturato esperienze con Barletta, Flaminia Civita Castellana, Alma Juventus Fano, Grosseto, Nardò e NovaRomentin, acquisendo sicurezza e capacità.

Dopo il percorso di crescita nel settore giovanile biancorosso, Mattia torna a difendere i colori della Vis, e la società gli rivolge i migliori auguri per una stagione di successi”.

Per Piersanti si tratterà della seconda esperienza in Serie C dove però non ha mai debuttato visto che le sue 66 presenze totali in carriera sono arrivate tutte in Serie D. Per lui dunque potrebbe esserci nel corso della prossima stagione l’esordio fra i professionisti.