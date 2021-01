Sassuolo, De Zerbi: "Non ci deve bastare la prestazione, volevo vincere nel secondo tempo"

Rammaricato dal risultato finale Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta subita sul campo della Juventus. "Non ci deve più bastare la prestazione. Marchiamo a zona ed il primo uomo deve prendere posizione sul primo palo, l'avrebbe intercettata Chiriches quella palla di Frabotta e probabilmente per la stanchezza non ci è arrivato. Ad un certo punto del secondo tempo volevo vincere la partita, potevamo essere più cattivi per trovare la porta e non lo abbiamo fatto e così la Juventus ti può punire da un momento all'altro. Questo è un campionato equilibrato, puoi perdere con la prima e con l'ultima senza che il campo dica alto. Davanti il più convincente è il Milan soprattutto nella testa, a me piace la Juve che ha fatto calcio e non è facile partire senza ritiro senza poter dare quell'identità ancora più forte. Ancora i valori non sono usciti fuori nella totalità. Non è chiuso un ciclo con me, non so se prenderemo un'altra strada ma in organico abbiamo tanti giocatori di qualità.

Le piacerebbe fare un salto in avanti?

"Mi piacerebbe divertirmi come sto facendo, non ho l'ansia di dover andar via a tutti i costi. Il mio pensiero è quello di fare ciò che mi piace, sono anche ambizioso".