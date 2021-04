Sassuolo, De Zerbi: "Pesava giocare senza Locatelli e Ferrari, ma scelta giusta"

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida pareggiata per 2-2 in casa contro la Roma: "Abbiamo giocato benissimo. Dà fastidio per le accuse subite negli ultimi giorni, c'è chi ha parlato di mancata regolarità del campionato ma secondo me ci siamo comportati bene: ci tenevo molto alla partita di oggi pomeriggio anche per rispondere a chi ha criticato le nostre recenti scelte".

Un commento su Raspadori e la fascia da capitano?

"Avevo già in mente di dargli la fascia da capitano. Nel cellulare ho una sua foto con la fascia mentre giocava negli Esordienti, la chance che ha avuto oggi è sicuramente bella per lui: ho parlato con Consigli e Magnanelli ed entrambi si sono dimostrati d'accordo con la mia scelta di affidargli la fascia. C'è una differenza enorme tra un bel giocatore e un campione, i giovani vanno difesi quando giocano male e non esaltati quando giocano bene: Raspadori ha un potenziale enorme".

Ci sono già gli attaccanti per la prossima stagione?

"Avere Scamacca, Raspadori, Caputo e Defrel rappresenterebbe un parco attaccanti non di primissimo piano ma appena sotto: non sarebbe neanche giusto tenerli tutti e quattro perché andremmo a togliere spazio ad alcuni di loro, questa è stata infatti la valutazione fatta con Scamacca. Gianluca sa giocare anche con la palla tra i piedi, per scelta abbiamo deciso di tenerne tre per non far perdere un anno proprio a lui o a Raspadori".

Oggi avete tenuto fuori i Nazionali dopo i casi di Covid-19 nell'Italia. Chi ha avuto l'idea?

"L'idea è partita da me, dalla società e dallo staff medico ed è giusta. In passato avevamo escluso Defrel e Chiriches dopo casi simili, per correttezza era giusto tenere fuori questa volta Locatelli e Ferrari perché sono stati all'interno di un focolaio. E' giusto che tutti facciano la propria parte: perché la scelta nostra viene discussa? Le ASL di Milano e Torino bloccano le partite quando ci sono 4-5 positivi. Non mi sono piaciute le critiche in generale, non ce l'ho con qualcuno in particolare: giocare senza Locatelli e Ferrari pesava tanto perché abbiamo ancora l'ambizione di arrivare settimi. Non vogliamo passare le prossime partite in vacanza e giocare con le infradito, mi ha dato fastidio che qualcuno ci abbia accusato di falsare il campionato".