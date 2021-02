Sassuolo, De Zerbi: "Salvezza? Spia accesa fino a quando la matematica sarà dalla nostra parte"

vedi letture

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, nella sua conferenza stampa di vigilia della sfida contro il Bologna, ha parlato anche della salvezza: "Ne parliamo nella misura in cui abbiamo 19 punti dalla terzultima che si chiama Cagliari, squadra allenata da un grande allenatore e che ha grandi giocatori. Sino a quando non chiuderemo l'argomento a livello matematico dovremo avere sempre la spia accesa, che non vuol dire togliere l'ambizione di non guardare avanti. E' difficile scalzare chi è davanti a noi ma siccome ci sono ancora tante partite e siccome noi siamo in crescita, fisicamente, nei singoli e a livello collettivo, e l'ho detto dopo una sconfitta e non lo dico dopo una vittoria, l'ambizione di arrivare sopra c'è, rimane intatta. Di problemi ne abbiamo avuti ma se vado a vedere questi problemi li hanno tutti, per cui non ci lamentiamo, lavoriamo e cerchiamo di fare il massimo".