Live TMW Sassuolo, Grosso: "Berardi e Idzes da valutare, ci sono anche degli influenzati"

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12.20 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, interviene in conferenza dalla sala stampa del Mapei Football Center per presentare il match contro il Torino valido per la 36esima giornata di Serie A e in programma venerdì 8 maggio alle 20.45 allo stadio Grande Torino. Start conferenza previsto alle ore 12.30.

12.51 - Inizia la conferenza.

Come stanno Berardi e Idzes?

"Ci prendiamo del tempo perché abbiamo qualche altro punto interrogativo, quando le partite sono ravvicinate è meglio prendersi tutto il tempo per capire chi sta bene e chi sta meno bene. Jay sta un po' peggio di Domenico, oggi abbiamo fatto la rifinitura ma domani capiremo al meglio come utilizzare gli interpreti a disposizione. Ritroviamo Bakola che si è riaggregato con noi da pochi giorni, viene per ritrovare l'aria delle partite. Non avremo Fadera per squalifica e poi capiremo questi pseudo influenzati se riusciranno a recuperare per domani".

Che gara sarà domani?

"Entrambe le gare hanno raggiunto i loro obiettivi strada facendo. Noi non siamo bravissimi a fare le gare di fine stagione senza obiettivi. Ci siamo presi i giorni per recuperare ma bisogna rialzare le antenne perché sottoritmo, lo abbiamo constatato sulla nostra pelle, tiriamo fuori i pregi degli avversari. L'obiettivo è fare partita piena, abbiamo le motivazioni dentro di noi, sta all'interno di ognuno di noi capire quanto ci si crede, quanto facciamo le partite vere, e sta a me capire chi ha quel tipo di sensazioni, perché con quelle basi siamo bravi a fare partite piene, senza quelle caratteristiche invece veniamo meno e abbiamo già fatto partite senza non mettere dentro quelle che sono le caratteristiche piene per fare gara".