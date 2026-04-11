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Sassuolo, Grosso: "Il Genoa ha grandi motivazioni ma noi vogliamo continuare così"

Sassuolo, Grosso: "Il Genoa ha grandi motivazioni ma noi vogliamo continuare così"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:08Serie A
Antonio Parrotto
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12.20 - Fabio Grosso, allenatore del Sassuolo, presenta il match dei neroverdi contro il Genoa in programma domani allo stadio Luigi Ferraris di Genova alle ore 12.30 e valido per la 32esima giornata di Serie A. Start conferenza previsto per le ore 12.30.

12.30 - La conferenza inizierà con circa 30 minuti di ritardo. Restate collegati su questa pagina per tutti gli aggiornamenti.

12.57 - Inizia la conferenza.

Altra partita per smentire che il Sassuolo potrebbe avere la pancia piena contro un Genoa che ha bisogno di punti...
"È un'altra partita di questo campionato in cui vogliamo continuare. Sappiamo le motivazioni del nostro avversario, le qualità della squadra e dell'allenatore, l'ambiente. Sappiamo quanto fatto e il pericolo è quello che hai raccontato tu poco fa ma l'obiettivo è prepararsi al meglio per fare le nostre cose, mettendo in evidenza le qualità e mascherando i difetti, sappiamo che se riusciamo a giocare con i modi giusti possiamo continuare a essere presenti, con grandissima umiltà, riconoscendo le loro qualità, sapendo che stiamo facendo qualcosa di grande".

Come sta la squadra?
"Abbiamo finito l'allenamento adesso con qualche intoppo e vediamo un attimo come siamo messi perché qualche ragazzo ha qualche problemino ma abbiamo numeri sufficienti per fare gare perché come ho detto a loro ho grandissima fiducia in tutti gli interpreti perché è una bella opportunità per crescere come gruppo".

Il Sassuolo fa spesso bene alle 12.30: è un caso?
"Abbiamo fatto delle belle gare ma le statistiche sono fatte anche per essere smentite, speriamo non sia questo il caso. Bisogna prepararsi nel modo giusto perché l'avversario nelle ultime 6 ha perso in trasferta con Juve e Inter ma ha fatto grandissime partite e conosciamo le loro qualità. Conosciamo anche le nostre, quelle che ci hanno permesso di fare qualcosa di inaspettato ma anche di cadere, quindi dobbiamo cercare di crescere su questa strada".

Un pensiero su Daniele De Rossi. E che Genoa si aspetta?
"Tante cose le conosciamo, le abbiamo viste, sarà una partita di grandissimo ritmo e intensità, poi fai fatica a mettere le altre, è un campanello che conosciamo e deve diventare un vantaggio. Loro hanno interpreti bravi, hanno affrontato delle difficoltà e con Daniele dal punto di vista calcistico è venuta bene fuori, ha fatto partite di sostanza, ha messo qualità belle dentro. Per me sarà un piacere riabbracciare Daniele. Ci scriviamo ogni tanto, non spessissimo, ma ci lega qualcosa di bellissimo e sarà contentissimo di abbracciarlo. Stimo tanto quello che sta facendo in queste vesti e stimo ancora di più il ragazzo e i suoi modi, mi piace i contenuti che riesce a tirare fuori. Sarà bello abbracciarsi e poi ognuno guarderà il proprio orticello".

C'è in programma un incontro per parlare del futuro con la società?
"Affrontiamo i temi del presente per quelli del futuro, poi sappiamo che nel calcio un giorno dici una cosa e il giorno dopo ne dici un'altra. Noi siamo concentrati sul presente, ho un dialogo frequente con la società e non ci stiamo parlando di quello che sarà e stiamo cercando di seminare sul presente".

Spalletti ha lanciato la proposta di un U19 italiano da schierare obbligatoriamente: può essere la proposta giusta?
"Ci sono tante idee, ognuno potrebbe tirarne fuori qualcuna. Mi auguro che ci siano persone competenti, ambiziose, con i pensieri giusti che possano risollevarci un pochino da queste difficoltà. Argomento già trattato e non vado di nuovo ad approfondire".

C'è un aneddoto in particolare con De Rossi?
"Abbiamo passato dei momenti belli. Non mi vengono in mente aneddoti particolari, ma ogni volta che ci si vede c'è quel legame forte che si è creato e continua a mantenersi nel tempo. Lo stimo tantissimo e sono contento per quello che sta facendo, poi domani ognuno guarderà a casa propria".

Quanto può incidere il pubblico di Marassi?
"Un ambiente bellissimo, una tifoseria calda, sanno farsi sentire e sanno aiutare la propria squadra. Dovremo essere bravi nel saperci preparare, abbiamo provato e credo che proveremo a tirare fuori le nostre qualità e i nostri pregi, provando a limitare quelle degli avversari".

Le italiane stanno facendo male in Europa: un suo pensiero su questo.
"I sogni li sposti sempre molto lontani, poi ritorni con i piedi per terra. Quando arrivano le partite di livello altissimo mi piace guardarle e condividere degli spunti con i ragazzi perché possono essere delle opportunità per potersi migliorare. Tutti abbiamo il desiderio di volerci partecipare ma sappiamo dove ci troviamo e cerchiamo di fare al meglio le cose nostre in questa società. Manca questo rush finale dove andremo ad affrontare squadre che avranno motivazioni di classifica, noi siamo stati bravi ad averne meno, e dovremo essere bravi ad alzarle".

13.08 - Termina la conferenza.

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