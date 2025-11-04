Sassuolo, l'infermeria è piena. Ultimo ingresso quello di Volpato: problemi a un nervo

Nella partita di ieri persa dal Sassuolo contro il Genoa non era presente l'esterno d'attacco Cristian Volpato, tra i più propositivi e in evidenza in questo avvio di stagione del ritorno in Serie A con i neroverdi. Era noto che Volpato avesse saltato la sfida del Mapei Stadium a causa di un problema fisico, che adesso assume contorni più precisi.

Come si apprende dal portale specializzato sui neroverdi SassuoloNews.net, infatti, Volpato è stato messo fuori gioco da un problema a un nervo, che richiederà tra l'altro ulteriori approfondimenti medici nelle prossime ore. Nel post-partita del ko con il Genoa, lo stesso allenatore del Sassuolo, Fabio Grosso, aveva fatto un punto sulle condizioni di Volpato, lasciando qualcuno non del tutto tranquillo: "Cristian ha avuto un problemino ieri o l'altro ieri, un problemino muscolare. Capiremo nei prossimi giorni di cosa si tratta e speriamo di non perderlo per lungo tempo".

L'infermeria del Sassuolo adesso è davvero affollata, con Volpato che si aggiunge alla lista degli altri assenti, composta da Filippo Romagna, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Giacomo Satalino e Laurs Skjellerup.