Sassuolo, Muharemovic: "Stagione di alti e bassi, ora punti contro la Juventus"

Ai microfoni del sito ufficiale del Sassuolo ha parlato il difensore Tarik Muharemovic al termine del match di oggi pomeriggio perso 1-0 contro il Bologna:

“Non abbiamo approcciato bene, nel secondo tempo abbiamo fatto di più cercando di giocare come sappiamo fare. È una stagione fatta di alti e bassi. Ora ci prepariamo ad affrontare la Juve che è una squadra forte che lotta per i primi posti, proveremo a fare punti lottando con la mentalità giusta: vogliamo fare sempre meglio e raggiungere i nostri obiettivi”.