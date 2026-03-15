Sassuolo, Muharemovic: "Stagione di alti e bassi, ora punti contro la Juventus"
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Ai microfoni del sito ufficiale del Sassuolo ha parlato il difensore Tarik Muharemovic al termine del match di oggi pomeriggio perso 1-0 contro il Bologna:
“Non abbiamo approcciato bene, nel secondo tempo abbiamo fatto di più cercando di giocare come sappiamo fare. È una stagione fatta di alti e bassi. Ora ci prepariamo ad affrontare la Juve che è una squadra forte che lotta per i primi posti, proveremo a fare punti lottando con la mentalità giusta: vogliamo fare sempre meglio e raggiungere i nostri obiettivi”.
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