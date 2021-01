Sassuolo, scatta l'obbligo di riscatto per Toljan: 5 milioni al Borussia Dortmund

Secondo quanto riportato da SassuoloNews, con l'ultima presenza contro il Parma, è scattato il riscatto obbligatorio da parte del Sassuolo per Jeremy Toljan. In estate i neroverdi dovranno versare cinque milioni di euro al Borussia Dortmund, che si aggiungono ai 2,5 milioni di euro spesi per i prestiti, per riscattare definitivamente il cartellino dell'esterno.