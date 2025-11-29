Sassuolo, Thorstvedt: "Como forte ma dobbiamo far di più: è mancato l'ultimo passaggio"

La tredicesima giornata di Serie A si è aperta con la vittoria per 2-0 del Como in casa contro il Sassuolo. A decidere il match del Sinigaglia un gol per tempo, con il vantaggio siglato dal greco Douvikas e il raddoppio nella ripresa di Alberto Moreno, al primo gol in Serie A su gentile concessione della solita magia di Nico Paz, già arrivato a quota dieci tra gol e assist in stagione.

Per gli ospiti è intervenuto ai canali ufficiali del club il centrocampista norvegese Kristian Thorstvedt, il quale ha analizzato così la sconfitta: "Noi abbiamo creato alcune occasioni ma ci è mancato l’ultimo passaggio o l’ultimo dribbling, loro sono molto forti ma noi dobbiamo fare di più. Loro sanno sempre come trovare l’uomo libero, noi dovevamo coprire sia lo spazio che l’uomo quindi è stato complicato".

Sul ritorno dopo l'infortunio: "Adesso mi sento meglio, sono contento di essere tornato a giocare e di avere ritrovato il gol contro il Pisa. Nel secondo tempo ho giocato un po’ più avanti, mi piace inserirmi per cercare il gol o l’assist, oggi non ci sono riuscito e quindi bisogna migliorare in vista delle prossime partite".