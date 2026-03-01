Sassuolo quasi salvo dopo 27 giornate. E c'è un dato per la prima volta nella sua storia

Il Sassuolo ha vinto più di 10 gare nelle prime 27 gare stagionali di Serie A per la prima volta nella sua storia. Questo il dato che fotografa al meglio la stagione del Sassuolo, che supera l'Atalanta 2-1 al Mapei e vola letteralmente in classifica. Capita, quando al gioco si uniscono i risultati. "Salvezza quasi afferrata? È quel quasi che vorremmo levare. Oggi abbiamo messo una ciliegia che appoggiamo sopra la torta e speriamo di riuscire ad averla presto matematica ma questa è importante", ha detto mister Fabio Grosso in conferenza stampa.

La classifica ad oggi per il Sassuolo dice 38 punti in 27 giornate, un ottavo posto a +2 sul Bologna e addirittura +4 sulla Lazio. Ed ecco che quel "quasi" di cui parla Grosso non sembra più una chimera. Anzi, chissà che non ci possa essere spazio per qualcosa in più. Del resto, quella neroverde è la squadra migliore dopo le prime sette in classifica che si giocano i posti in Europa.

Nel frattempo, dopo i successi contro Udinese (2-1) e Hellas Verona (3-0), il Sassuolo ha vinto tre gare consecutive di Serie A per la prima volta da marzo 2023. E anche questo è un dato clamoroso. L'ennesimo di questa stagione.