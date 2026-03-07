Sassuolo, Thorstvedt: "Berardi una leggenda. Numeri top miei e di Koné? Merito di Matic"

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il centrocampista del Sassuolo Kristian Thorstvedt, commentato l'ultima rete messa a segno contro l'Atalanta che ha permesso ai suoi di vincere nonostante l'inferiorità numerica per 75 minuti: "Il gol è stato tra i più belli che abbia mai fatto in Serie A ed è arrivato contro una squadra fortissima, che fa bene anche in Champions".

Quello contra contro l'Atalanta è stata la terza vittoria di fila per il Sassuolo, la quinta nelle ultime sei partite di una squadra che ha obiettivi sempre più grandi: "Non ci dimentichiamo che arriviamo da un campionato di Serie B. Stiamo facendo una bellissima stagione, dobbiamo continuare così e prenderci ciò che possiamo prenderci".

Parole da leader per Thorstvedt, sempre più faro del centrocampo dei neroverdi con numeri pazzeschi: "Il Mister mi da molta libertà, sia da mezz'ala che trequartista. Poi c'è Matic che ci da equilibrio e permette a me e a Kone di muoverci tanto. Matic è un giocatore ed un uomo top. Ha tante esperienza maturità, è importante per noi avere un ragazzo cosi dentro e fuori dal campo, dà fiducia a tutti. Berardi invece è una leggenda qua a Sassuolo. Si vedono le qualità che ha e siamo fortunati che giochi con noi".