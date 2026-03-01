Sassuolo, Thorstvedt: "Sono contento per il gol, non era facile in dieci contro l'Atalanta"

Un gol importantissimo per la vittoria del Sassuolo contro l'Atalanta, ai microfoni di DAZN ha parlato il centrocampista dei neroverdi Kristian Thorstvedt. "Un grande gol, sono molto contento. E' la squadra che oggi ha dimostrato uno spirito di gruppo importante, giocare settantacinque minuti in inferiorità numerica contro l'Atalanta non è mai facile".

Volevi calciare o servire prima Berardi?

"Ho pensato di darla subito a Berardi, poi l'unica soluzione era tirare".