Sassuolo, Thorstvedt: "Sono contento per il gol, non era facile in dieci contro l'Atalanta"
TUTTO mercato WEB
Un gol importantissimo per la vittoria del Sassuolo contro l'Atalanta, ai microfoni di DAZN ha parlato il centrocampista dei neroverdi Kristian Thorstvedt. "Un grande gol, sono molto contento. E' la squadra che oggi ha dimostrato uno spirito di gruppo importante, giocare settantacinque minuti in inferiorità numerica contro l'Atalanta non è mai facile".
Volevi calciare o servire prima Berardi?
"Ho pensato di darla subito a Berardi, poi l'unica soluzione era tirare".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Le più lette
1 Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Ora in radio
Primo piano
Collina sull'episodio Kalulu-Bastoni: "Sarebbero bastati 10 secondi per evitare una settimana da incubo"
Serie A
Serie B
Frosinone, Alvini: "Risultato straordinario. Se il pubblico ti applaude vuol dire che hai giocato a calcio"
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"