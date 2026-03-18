Schelotto: "Spero l'Inter vinca il prima possibile lo Scudetto. Sono tifoso nerazzurro"

Ezequiel Schelotto è entrato a far parte del mondo Inter, ma soprattutto dei cuori dei tifosi nerazzurri, quando ha segnato quel gol nel derby che è valso l'1-1 finale nel 2013. Intervistato da Sportitalia, il Galgo ha dimostrato di essere ancora affezionatissimo all'ambiente, anche perché un suo ex compagno ora siede sulla panchina del club: "Mi auguro che il campionato finisca con la vittoria dell'Inter. Ho indossato una maglia importante come quella, sono tifoso dell'Inter e ho tantissimi ex compagni che stanno coprendo anche un ruolo in società; uno di loro, Cristian Chivu, ora è l'allenatore. E poi c'è Javier Zanetti che è vicepresidente".

Lo stesso ruolo che ricopre oggi Schelotto all'FC Paradiso, club che milita nella Promotion League, la terza divisione del calcio svizzero: "Ho mandato un messaggio a Pupi (Javier Zanetti, ndr), ora ha molto lavoro, ma ci vedremo di sicuro perché siamo vicini di casa abitando tutti a Como. Mi voglio appoggiare a loro, imparare anche quel mestiere lì".

Infine conclude facendo una considerazione sulla scorsa giornata: "La Lazio ha fatto un grande assist all'Inter, quindi vuol dire che il campionato è sempre alla loro portata, hanno 8 punti di vantaggio... Spero che l'Inter possa vincere il campionato il prima possibile".