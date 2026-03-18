Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Schelotto: "Spero l'Inter vinca il prima possibile lo Scudetto. Sono tifoso nerazzurro"

Schelotto: "Spero l'Inter vinca il prima possibile lo Scudetto. Sono tifoso nerazzurro"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Alessio Del Lungo
Oggi alle 13:03Serie A
Alessio Del Lungo

Ezequiel Schelotto è entrato a far parte del mondo Inter, ma soprattutto dei cuori dei tifosi nerazzurri, quando ha segnato quel gol nel derby che è valso l'1-1 finale nel 2013. Intervistato da Sportitalia, il Galgo ha dimostrato di essere ancora affezionatissimo all'ambiente, anche perché un suo ex compagno ora siede sulla panchina del club: "Mi auguro che il campionato finisca con la vittoria dell'Inter. Ho indossato una maglia importante come quella, sono tifoso dell'Inter e ho tantissimi ex compagni che stanno coprendo anche un ruolo in società; uno di loro, Cristian Chivu, ora è l'allenatore. E poi c'è Javier Zanetti che è vicepresidente".

Lo stesso ruolo che ricopre oggi Schelotto all'FC Paradiso, club che milita nella Promotion League, la terza divisione del calcio svizzero: "Ho mandato un messaggio a Pupi (Javier Zanetti, ndr), ora ha molto lavoro, ma ci vedremo di sicuro perché siamo vicini di casa abitando tutti a Como. Mi voglio appoggiare a loro, imparare anche quel mestiere lì".

Infine conclude facendo una considerazione sulla scorsa giornata: "La Lazio ha fatto un grande assist all'Inter, quindi vuol dire che il campionato è sempre alla loro portata, hanno 8 punti di vantaggio... Spero che l'Inter possa vincere il campionato il prima possibile".

Articoli correlati
Schelotto, nuova vita. L'ex Inter diventa vicepresidente del Paradiso: le quote acquisite... Schelotto, nuova vita. L'ex Inter diventa vicepresidente del Paradiso: le quote acquisite
Schelotto: "Atalanta per sempre nel mio cuore. Inter? A Bergamo non sarà facile" Schelotto: "Atalanta per sempre nel mio cuore. Inter? A Bergamo non sarà facile"
Schelotto: "Chivu mi disse che voleva allenare l'Inter. Lautaro meritava il Pallone... Schelotto: "Chivu mi disse che voleva allenare l'Inter. Lautaro meritava il Pallone d'Oro"
Altre notizie Serie A
Roma, Gasperini: "Koné non sta al meglio" Live TMWRoma, Gasperini: "Koné non sta al meglio"
Perrotta: “Fiducioso per i Mondiali. Vergara? Non è facile se hai davanti Neres e... TMWPerrotta: “Fiducioso per i Mondiali. Vergara? Non è facile se hai davanti Neres e De Bruyne”
Roma, Wesley: "Sono molto felice qui" Live TMWRoma, Wesley: "Sono molto felice qui"
Gravina bussa al governo: "Sulle scommesse ci dà ragione anche l'Unione Europea"... TMWGravina bussa al governo: "Sulle scommesse ci dà ragione anche l'Unione Europea"
Fiorentina, Comuzzo: "Impariamo da quanto successo contro lo Jagiellonia. Abbiamo... Fiorentina, Comuzzo: "Impariamo da quanto successo contro lo Jagiellonia. Abbiamo un vantaggio"
Bayern Monaco, novità su Urbig: è arrivata la decisione per il match contro l'Atalanta... Bayern Monaco, novità su Urbig: è arrivata la decisione per il match contro l'Atalanta
Viscidi: "Sarò il dt del calcio giovanile, ecco cosa farò. Da rivedere il metodo... TMWViscidi: "Sarò il dt del calcio giovanile, ecco cosa farò. Da rivedere il metodo di allenamento"
Perrotta nel nuovo progetto giovanile: "Ai nostri tempi 3-4 ore al giorno col pallone,... TMWPerrotta nel nuovo progetto giovanile: "Ai nostri tempi 3-4 ore al giorno col pallone, oggi a settimana"
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la dialettica su Leao e la verità su Rabiot. Inter: le voci su Bastoni. Juve: il gol di Conceicao. Como: gli attacchi a Fabregas. E l’incredibile sentenza sulla Coppa d’Africa
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Infallibile quando subentra, non quando inizia la stagione: Nicola esonerato, Cagliari unica eccezione
Immagine top news n.1 Cremonese, Davide Nicola è stato esonerato: il comunicato del club grigiorosso
Immagine top news n.2 L'agente di Retegui a cena con Tare: il Milan sogna il grande colpo. Tutti i dettagli
Immagine top news n.3 Lautaro: "Ho 3 anni di contratto con l'Inter e voglio rimanere al top. Ma prima o poi tornerò al Racing"
Immagine top news n.4 Juventus, Yildiz: "Mai giocato per soldi. Al Bayern 11 anni, ma mai la loro fiducia. E ho detto ciao"
Immagine top news n.5 Gila supera a pieni voti l'esame del futuro: il Milan vuole chiudere, l'Inter... anche
Immagine top news n.6 Spalletti-Juventus, prove di continuità: rinnovo a un passo
Immagine top news n.7 Champions, i primi verdetti: dominio PSG, Arsenal e Real avanti. Impresa dello Sporting
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
Immagine news podcast n.2 Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery
Immagine news podcast n.3 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.4 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma e Juve, senza Champions per chi è un fallimento? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Il Napoli può sperare ancora nello Scudetto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan, a rischio anche il quarto posto. E vi spiego il perché"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Gasperini: "Koné non sta al meglio"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Wesley: "Sono molto felice qui"
Immagine news Serie A n.3 Gravina bussa al governo: "Sulle scommesse ci dà ragione anche l'Unione Europea"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Comuzzo: "Impariamo da quanto successo contro lo Jagiellonia. Abbiamo un vantaggio"
Immagine news Serie A n.5 Bayern Monaco, novità su Urbig: è arrivata la decisione per il match contro l'Atalanta
Immagine news Serie A n.6 Viscidi: "Sarò il dt del calcio giovanile, ecco cosa farò. Da rivedere il metodo di allenamento"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Palermo-Juve Stabia al debutto di Cole a Cesena, i convocati per la 31ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Favasuli: "Sognare la Serie A? Perché no, ce la possiamo giocare"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, notte da dentro o fuori: con l’Entella per riaprire definitivamente la corsa salvezza
Immagine news Serie B n.4 Il deserto dei bomber: Pohjanpalo, unico con almeno 20 gol nel calcio professionistico italiano
Immagine news Serie B n.5 Cesena, domani presentazione blindata per Cole. Presenti Di Taranto e Aiello
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Manfredi: "A Carrara punti decisivi per l'obiettivo salvezza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, crisi senza fine: 10 ko di fila e numeri da retrocessione diretta
Immagine news Serie C n.2 Catania, Viali si presenta: "Sono qui per sognare, non sono in cerca di un contratto"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Micco sul ritorno di Balla: "Antonini stravede per lui. In Serie D era sprecato"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, gli arbitri della 33ª giornata. Ternana-Sambenedettese a Gianquinto
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Gallo: "Ricevuta una grande responsabilità. Felice di aver rispettato le attese"
Immagine news Serie C n.6 Matteassi: “Vicenza dominante, in B serviranno innesti ma la base è ottima”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern Monaco Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Da Estevez a Kyvag, il Milan fa il pieno: ecco la Top11 della 16ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Una super domenica per la Coppa Italia Women: le semifinali di ritorno si giocheranno il 29/03
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Severini: "Finale di Coppa Italia e piazzamento in Europa. Questi i nostri obiettivi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inizia la NWSL delle italiane: Di Guglielmo titolare, Cantore subentra. Out Girelli e Boattin
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Sappiamo che possiamo migliorare e arrivare al Mondiale in Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women4Football, la top 11 della passata stagione: Girelli e Cantore guidano l'attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince