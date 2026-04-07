Giocatore, azionista e... pompiere: l'ex Inter Schelotto spegne un incendio in Serie C svizzera

Un giorno da pompiere per Ezequiel Schelotto. Esatto, l'ex Inter oggi giocatore, azionista e vicepresidente del Paradiso ha indossato i panni di domatore di fiamme lo scorso fine settimana spegnendo un rogo dietro una porta nel corso del match disputato in Serie C svizzera.

Un pronto intervento del tutto inaspettato da parte del 36enne: un incendio è divampato nel bel mezzo della vittoria per 2-1 contro l'FC Bavois sabato scorso, Schelotto è corso a prendere una manichetta a bordo campo per spegnere le fiamme personalmente. Riprendendo i filmati di TGDOM Sport24, tutto sarebbe partito vicino a uno striscione dei tifosi del Paradiso, proprio a lato di una delle porte davanti a un parcheggio del Campo Pian Scairolo, lo stadio del club da 1.000 posti. Ma l'origine effettiva del rogo è ancora ignota.

Il Paradiso ha sede in Ticino, nel sud della Svizzera. Schelotto, nato in Argentina, ha giocato gran parte della sua carriera in Italia, partendo nel Cesena e passando poi ad Atalanta e Inter prima di approdare allo Sporting Lisbona in Portogallo, da dove si è trasferito al Brighton nel 2017 per 2,5 milioni di sterline. Tra un prestito al Chievo e il ritorno nei Seagulls per l'ultimo anno del suo contratto triennale (2019-20), ha giocato altre nove partite con il club sotto Graham Potter (attuale CT della Svezia) prima di essere svincolato. "In Premier League ho avuto un diverbio con Potter. Giocavo in casa, mai in trasferta. Una formazione in casa, un'altra fuori. Così, dopo una vittoria contro l'Arsenal, gli ho chiesto il perché e lui mi ha escluso per un paio di settimane", ha svelato in un'intervista recente.