Sergio Ramos al Milan? Il tecnico del Monterrey: "Ora so che vuole vincere il campionato qui"

All'età di 39 anni, ma con una classe sconfinata che continua a contraddistinguerlo dopo una carriera piena zeppa di trofei tra Real Madrid, PSG e Nazionale spagnola, Sergio Ramos è tornato a scuotere l'universo del calciomercato. Nelle ultime ore è rimbalzata la voce di un possibile ingaggio a seguito dell'offerta delle proprie prestazioni al club rossonero, rumor che hanno raggiunto il Messico e il Monterrey, dove attualmente gioca.

Il centrale spagnolo, tuttavia, ha una condizione contrattuale che lo espone alla possibilità di un addio: un accordo in via di scadenza il prossimo 31 dicembre, cosa che gli permetterebbe di firmare con qualsiasi altro club qualora decidesse di non firmare il rinnovo con il club messicano e dunque separarsi. A proposito del futuro di Sergio Ramos però è intervenuto l'allenatore dei Rayados, Domenec Torrent, nell'ultima conferenza stampa intrattenuta: " Per prima cosa credo che ora non sia il momento di parlare di questo. Hai visto come gioca Sergio Ramos, no? A prescindere dal fatto che non so cosa succederà", ha rimarcato il tecnico.

"Nemmeno per me so cosa accadrà, nessuno sa cosa succederà né con gli allenatori né con i giocatori. Quello che so è che lui è molto concentrato, lo avete visto, sul cercare di vincere questo campionato (Liga MX Apertura, ndr)", ha dichiarato Torrent. "E da qui in avanti noi e lui dobbiamo concentrarci su quello che faremo contro il prossimo avversario, su come imposteremo le cose, chi giocherà, perché abbiamo avuto un espulso, e speriamo che non ci siano infortunati. Questo è ciò che mi occupa ora".