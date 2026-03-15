Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna blinda l'ottavo posto, il Pisa aggancia l'Hellas Verona

Sono terminate le gare delle 15:00. Il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna se lo aggiudica Vincenzo Italiano, che blinda l'ottavo posto staccando proprio i neroverdi. Vittoria di cuore che da ancora un barlume di speranza al Pisa, che batte 3-1 il Cagliari e si porta a -7 dalla zona salvezza, agganciando l'Hellas Verona.

Torino - Parma 4-1

3' Simeone, 20' Pellegrino, 55' Ilkhan, 56' aut. Keita, 90' + 1 Zapata

Inter - Atalanta 1-1

26' Esposito, 82' Krstovic

Napoli - Lecce 2-1

3' Siebert, 46' Hojlund, 67' Politano

Udinese - Juventus 0-1

38' Boga

Hellas Verona - Genoa 0-2

61' Vitinha, 86' Ostigard

Pisa - Cagliari 3-1

9' Moreo (P), 52' e 54' Caracciolo (P), 67' Pavoletti (C)

Sassuolo - Bologna 0-1

6' Dallinga (B)

Como - Roma (15 marzo, ore 18, DAZN e Sky)

Lazio - Milan (15 marzo, ore 20.45, DAZN)

Cremonse - Fiorentina (16 marzo, ore 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 68

2. Milan 60

3. Napoli 59

4. Juventus 53

5. Como 51

6. Roma 51

7. Atalanta 47

8. Bologna 42

9. Sassuolo 38

10. Lazio 37

11. Udinese 36

12. Parma 34

13. Genoa 33

14. Torino 33

15. Cagliari 30

16. Lecce 27

17. Fiorentina 25

18. Cremonese 24

19. Hellas Verona 18

20. Pisa 18

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)

10 reti: Hojlund (Napoli)

9 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan) e Davis (Udinese)

8 reti: Krstovic e Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Pulisic (Milan) e Pellegrino (Parma)