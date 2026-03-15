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Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna blinda l'ottavo posto, il Pisa aggancia l'Hellas Verona

Serie A, la classifica aggiornata: il Bologna blinda l'ottavo posto, il Pisa aggancia l'Hellas VeronaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
Oggi alle 17:07Serie A
Niccolò Righi

Sono terminate le gare delle 15:00. Il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna se lo aggiudica Vincenzo Italiano, che blinda l'ottavo posto staccando proprio i neroverdi. Vittoria di cuore che da ancora un barlume di speranza al Pisa, che batte 3-1 il Cagliari e si porta a -7 dalla zona salvezza, agganciando l'Hellas Verona.

Torino - Parma 4-1
3' Simeone, 20' Pellegrino, 55' Ilkhan, 56' aut. Keita, 90' + 1 Zapata
Inter - Atalanta 1-1
26' Esposito, 82' Krstovic
Napoli - Lecce 2-1
3' Siebert, 46' Hojlund, 67' Politano
Udinese - Juventus 0-1
38' Boga
Hellas Verona - Genoa 0-2
61' Vitinha, 86' Ostigard
Pisa - Cagliari 3-1
9' Moreo (P), 52' e 54' Caracciolo (P), 67' Pavoletti (C)
Sassuolo - Bologna 0-1
6' Dallinga (B)
Como - Roma (15 marzo, ore 18, DAZN e Sky)
Lazio - Milan (15 marzo, ore 20.45, DAZN)
Cremonse - Fiorentina (16 marzo, ore 20.45, DAZN)

CLASSIFICA

1. Inter 68
2. Milan 60
3. Napoli 59
4. Juventus 53
5. Como 51
6. Roma 51
7. Atalanta 47
8. Bologna 42
9. Sassuolo 38
10. Lazio 37
11. Udinese 36
12. Parma 34
13. Genoa 33
14. Torino 33
15. Cagliari 30
16. Lecce 27
17. Fiorentina 25
18. Cremonese 24
19. Hellas Verona 18
20. Pisa 18

MARCATORI

14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
10 reti: Hojlund (Napoli)
9 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan) e Davis (Udinese)
8 reti: Krstovic e Scamacca (Atalanta), Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Pulisic (Milan) e Pellegrino (Parma)

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