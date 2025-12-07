Serie A vs Premier nel martedì di Champions: Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea, gli arbitri

Il fine settimana della Serie A è ancora in corso, ma il panorama del grande calcio internazionale si proietta già anche agli impegni delle coppe europee di metà settimana, che nello specifico per la giornata di martedì significa Champions League e, ancor più nel dettaglio, per i club italiani vuol dire un doppio, prestigioso confronto con due mostri sacri della Premier League. E la UEFA ha designato nelle scorse ore le squadre di arbitri chiamate a dirigere i rispettivi incontri.

L'Inter ospita il Liverpool, con il match che sarà diretto dal tedesco Zwayer (nell'immagine), coadiuvato da una squadra tutta di connazionali sia tra i collaboratori di campo che chi siede in sala VAR. Arbitri tutti spagnoli invece per la partita della New Balance Arena tra Atalanta e Chelsea, dirige in campo il signor Alejandro Hernandez. Di seguito le designazioni arbitrali al completo per Atalanta-Chelsea e Inter-Liverpool.

ATALANTA vs CHELSEA (martedì 9 dicembre 2025, ore 21:00)

Arbitro: Alejandro Hernández ESP

Assistenti: José Naranjo ESP e Diego Sánchez Rojo ESP

Quarto uomo: Alejandro Muñiz Ruiz ESP

Video Assistant Referee: Cesar Soto Grado ESP

Assistente Video Assistant Referee: Guillermo Cuadra Fernandez ESP

INTER vs LIVERPOOL (martedì 9 dicembre 2025, ore 21:00)

Arbitro: Felix Zwayer GER

Assistenti: Robert Kempter GER e Christian Dietz GER

Quarto uomo: Martin Petersen GER

Video Assistant Referee: Sören Storks GER

Assistente Video Assistant Referee: Christian Dingert GER