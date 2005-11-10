Ufficiale Niente Serie C per Morrone. Il tecnico rinnova col Bologna: guiderà ancora la Primavera

Nonostante tanti interessamenti dalla Serie C – Spezia, Campobasso e Pescara – e dalla Serie B – la Juve Stabia aveva chiesto informazioni – per Stefano Morrone ci sarà ancora la panchina della Primavera del Bologna. Il club felsineo ha infatti annunciato il rinnovo di contratto per altre due stagioni. Questa la nota:

"Il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto di Stefano Morrone, allenatore della Primavera maschile, fino al 30 giugno 2028. Alla sua prima esperienza sulla panchina rossoblù della categoria, Morrone ha guidato la squadra a un risultato storico, conquistando il 5° posto al termine della regular season e centrando per la prima volta l’accesso ai playoff del campionato Primavera. Il percorso si è poi spinto fino alla semifinale Scudetto, confermando l’ottimo lavoro svolto durante tutta la stagione. L’annata del settore giovanile rossoblù si è distinta non solo per i risultati ottenuti sul campo, ma anche per la valorizzazione dei giovani talenti: sono stati 17 i calciatori nati tra il 2008 e il 2010 convocati almeno una volta in Primavera, con undici di loro che hanno fatto almeno il proprio esordio nella categoria".

"Per me, il prolungamento di contratto racchiude il senso di rimanere al Bologna: mi piace l’idea di continuare a lavorare in un Club dove sono stato bene. - sono le parole di Morrone ai canali ufficiali del club - Posso crescere io e dare una mano ai ragazzi che incontrerò".