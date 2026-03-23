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Shevchenko: "Gattuso? Bisogna trattenerlo perché non carichi troppo i giocatori"
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Di seguito un estratto dell'intervento di Andriy Shevchenko al Legends Trophy, circuito internazionale di padel che riunisce alcune delle più grandi leggende del calcio mondiale (QUI L'INTERVENTO INTEGRALE).
Tornerebbe al calcio senza VAR?
"Bisogna valutare tutto molto bene. La tecnologia aiuta, anche se tanta gente non è contenta".
Gattuso è carico?
"Sarà carico al 100%, bisogna trattenerlo perché non carichi troppo i giocatori. Avendo così poco tempo, può solo lavorare sulla testa dei giocatori. Per me ce la fa l'Italia. Per l'Ucraina sarebbe un sogno arrivare ai Mondiali: la nostra gente sta aspettando questo regalo".
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