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Shevchenko: "Leao non è una punta. Inter in vantaggio, ma il Milan può mettere pressione"

Shevchenko: "Leao non è una punta. Inter in vantaggio, ma il Milan può mettere pressione"TUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
Oggi alle 17:41Serie A
Ivan Cardia
fonte Da Milano, Antonello Gioia

Andriy Shevchenko, leggenda del Milan, si è così espresso a margine della tappa italiana del Legends Trophy, circuito internazionale di padel che riunisce alcune delle più grandi leggende del calcio mondiale.

Campionato aperto?
"L'Inter ha una rosa molto più ampia, ha giocatori di spessore diverso ed è in vantaggio. Ma il Milan sta facendo un ottimo campionato. La partita vinta col Torino è un passo importante in avanti, Allegri ha caricato la squadra dopo la sconfitta contro la Lazio. Penso che il Milan vincerà le prossime partite e metterà pressione all'Inter. Si decide partita per partita. Se il Milan sta vicino all'Inter tutto può succedere...".

Tornerebbe al calcio senza VAR?
"Bisogna valutare tutto molto bene. La tecnologia aiuta, anche se tanta gente non è contenta".

Leao è una punta?
"Non è un attaccante, ora non copre il suo ruolo naturale. Gli è stato chiesto di fare la punta: in qualche partita ha fatto bene, in altre meno. Ma per valutarlo in quel ruolo bisogna dargli tempo. Certo, bisogna vedere se lui ha la volontà di aiutare la squadra ed è l'unico che può fare quel ruolo. Si può sbagliare la partita, ma non l'atteggiamento. Ci sono momenti in cui capita di arrabbiarsi con i compagni o con l'allenatore, ma poi bisogna chiarirsi subito".

Come si adatta con Pulisic?
"Leao e Pulisic si devono adattare l'uno con l'altro, non mettendo se stessi davanti alla squadra. In ogni momento qualsiasi giocatore deve essere pronto a giocare anche in un ruolo diverso".

Gattuso è carico?
"Sarà carico al 100%, bisogna trattenerlo perché non carichi troppo i giocatori. Avendo così poco tempo, può solo lavorare sulla testa dei giocatori. Per me ce la fa l'Italia. Per l'Ucraina sarebbe un sogno arrivare ai Mondiali: la nostra gente sta aspettando questo regalo".

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