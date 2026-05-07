Shevchenko: "Sono sicuro che l'Italia troverà il modo di tornare a competere ai massimi livelli"

Il parere di Andriy Shevchenko è sempre considerato molto autorevole, soprattutto quando si parla di calcio. L'ex attaccante di Milan, Chelsea e Dinamo Kiev, attuale presidente della Federazione calcistica dell'Ucraina, è intervenuto al Portugal Football Summit Podcast, parlando così del nostro calcio: "Sono sicuro che l'Italia troverà il modo di tornare a competere ai massimi livelli. Mi è dispiaciuto molto il ko contro la Bosnia, perché un Paese come l’Italia è un Paese di calcio, e questa è la terza volta che non si qualifica al Mondiale".

Shevchenko ha parlato anche dell'importanza di Ariedo Braida nel convincerlo a trasferirsi in Italia: "Venne a vedermi durante una partita della Dinamo Kiev. Dopo la gara mi portò un regalo: una maglia del Milan. Mi disse che, se volevo vincere il Pallone d’Oro, l’unica possibilità era andare al Milan e indossare quella maglia. Per me fu un messaggio chiarissimo: dovevo scegliere il Milan".

Con i rossoneri poi ha vinto la Champions League: "Era un sogno che si avverava. Da bambino sognavo di diventare un calciatore professionista e giocare per la Dinamo Kiev. Ho avuto la possibilità di vincere la Champions con loro, ma non è successo. Poi, quando sono arrivato al Milan, ho avuto una grande occasione di vincerla. E quando è accaduto, ho sentito di aver realizzato il mio sogno. Ho anche sentito di aver scritto qualcosa di importante nel libro del calcio”.