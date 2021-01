Simakan e il Milan vista dalla Francia: ipotesi acquisto scontato e prestito allo Strasburgo

Secondo quanto riferisce le10sport.com, il Milan non molla la presa su Mohamed Simakan, anche se nelle ultime ore sarebbe cambiata la strategia del club rossonero: i dirigenti milanisti lo volevano infatti portare subito a Milanello, ma l'infortunio del difensore ha modificato i piani di Maldini e Massara. E così ora il Milan starebbe valutando la possibilità di acquistare comunque adesso il giocatore, ma lasciarlo poi in prestito allo Strasburgo fino al termine della stagione. In questo caso, però, i rossoneri non sarebbero più disposti a pagare la stessa cifra, ma si aspetterebbero uno sconto da parte della società francese.