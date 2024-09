Ufficiale Dopo il no alla Juve, il Lipsia accetta i 45 milioni degli arabi: Simakan è dell'Al-Nassr

vedi letture

Mohamed Simakan alla fine ha deciso di trasferirsi in Arabia Saudita. Il difensore ha infatti detto sì all'Al-Nassr e si è unito alla squadra di Cristiano Ronaldo, che ha sborsato circa 45 milioni di euro per strapparlo al Lipsia. Durante il mercato ci aveva provato anche la Juventus, che però si era vista respingere l'offerta recapitata alla società della Red Bull.

Il classe 2000 ci ha tenuto a salutare l'ambiente: "È un momento molto emozionante per me. Tre anni fa arrivai al Lipsia pieno di sogni, non conoscevo la cultura e la lingua che mi hanno guidato nel raggiungere grandi cose. Mi avete accettato e Lipsia è stata casa mia, non dimenticherò mai il tempo che ho trascorso qui. Abbiamo vinto titoli, festeggiato e a volte sofferto insieme. Ho sentito il vostro amore e ho provato a restituirvelo, lasciando il cuore in campo ogni gara. Al club, allo staff, ai compagni e ai tifosi, grazie per tutto, vi amo tanto".