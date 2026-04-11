Simeone e Casadei fanno male al Verona: 2-1 pesante, il Torino ipoteca la salvezza

Simeone e Casadei portano il Torino in trionfo, dopo un momentaneo recupero dell'Hellas Verona firmato da Bowie: finisce 2-1 all'Olimpico granata, D'Aversa così ipoteca la salvezza nella 32^ giornata con 39 punti. Sprofondano i gialloblù di Sammarco, inchiodati al penultimo posto ma a pari punti con il Pisa fanalino di coda.

Simeone sfonda, Bowie la riprende

L'avvio del match è stato un lampo dei padroni di casa: dopo meno di sei minuti, il Torino ha approfittato di una retroguardia ospite distratta per sbloccare il risultato con Simeone, su suggerimento di Pedersen, per infilare Montipò con il suo nono centro stagionale. La reazione dell'Hellas Verona non si è fatta attendere, in primis con una traversa di Gagliardini scheggiata di testa, fino al gol del pari al 38'. La vittoria di un duello fisico tra Bowie e Ismajli permette al centravanti scozzese di controllare di destro e firmare di mancino l'1-1 che ha chiuso il primo tempo.

Mareggiata granata

La retroguardia del Verona ha ballato troppo nella ripresa, risentendo dell'aggressività e della determinazione del Torino di vincere la partita. Il primo sussulto è valso il gol del sorpasso con un'azione ben realizzata da Obrador a pescare Casadei appostato nel cuore dell'area: una girata di prima intenzione e radente ha mandato fuori causa il portiere gialloblù, incassando il 2-1 dei granata al 50’. Il gol annullato a Che Adams sei minuti più tardi ha messo in luce i limiti della difesa di Sammarco, che ha tentato di invertire il trend negativo con Valentini e Orban. Il nigeriano di 23 anni ha flirtato con la porta, testando i riflessi di Paleari con una bordata, il difensore argentino su inserimento di testa alto sopra la traversa. D’Aversa ha tolto Coco per inserire Marianucci e dare maggiore freschezza nel reparto arretrato, contrastando la potenza di fuoco degli scaligeri. Ma al triplice fischio sono i padroni di casa ad agguantare successo e tre punti pesanti. A quota 39 e al dodicesimo posto in classifica per D'Aversa la salvezza è ormai ipotecata. Terza sconfitta di fila per gli scaligeri, ultimissimi in classifica con il Pisa.