Simeone e il richiamo di casa. Il centravanti del Torino finisce nel mirino del River Plate

Due gol nelle ultime tre partite che sono valsi sei punti e hanno portato il Torino ad un passo dalla salvezza: è tornato Giovanni Simeone. Il Cholito sembra essersi messo definitivamente alle spalle l'infortunio patito nelle scorse settimane e sta trascinando i granata alla salvezza a suon di gol e buone prestazioni. Ed è inevitabile che, a 31 anni da compiere a luglio, ha attirato su di sé gli occhi di diverse squadre.

Ed è in questo scenario che il Cholito potrebbe decidere di salutare il Torino e la Serie A e tornare in patria a chiudere la carriera. Diversi esperti di mercato internazionale, tra cui Fabrizio Romano, hanno riferito nelle ultime ore come l'attaccante argentino sia finito nel mirino del River Plate, desideroso di riportarlo al Monumental nel corso del prossimo mercato estivo, per chiudere un cerchio partito proprio con la maglia rojiblancas del club di Buenos Aires.

Classe 1995, con un contratto che lo lega al Torino fino al 2028, Giovanni Simeone in stagione ha messo a referto 26 presenze con la maglia granata impreziosite da 7 reti e 1 assist. In generale, nei dieci anni trascorsi in Serie A tra Genoa, Fiorentina, Cagliari, Verona, Napoli e Torino, l'attaccante è sceso finora in campo per 321 volte e ha segnato 80 centri.