Simeone e lo scudetto del Napoli: "Ci rendiamo conto giorno per giorno di cosa abbiamo fatto"

Prima intervista da campion d'Italia con il Napoli per Giovanni Simeone. Queste le parole del Cholito al quotidiano spagnolo AS: "Ogni giorno mi rendo conto di qualcosa di nuovo che mi da il peso di quanto sia grande ciò che abbiamo fatto. L'altro giorno, ad esempio, sono stato a Sorrento e c'era una strada con decine di striscioni che mostravano i risultati di tutte le nostre partite..."

L'ex Hellas ha poi parlato della scelta di accettare la proposta partenopea la scorsa estate: "Mi hanno cercato diverse squadre importanti, ma non ho pensato ad altro appena è uscito il nome del Napoli. Mi hanno spiegato che era un'operazione difficile, ma non mi importava. Spalletti è stato fantastico, mi ha spiegato tutto molto chiaramente. Mi ha detto che se venivo, avrei dovuto avere molta pazienza. Sapevo cosa mi aspettava, sono arrivato felice e convinto che avrei avuto le mie opportunità, preparando ogni partita come se fossi stato titolare. Le ho vissute tutte così e non mi importava chi giocava o chi segnava gol, li ho festeggiati tutti come se fossero miei".

Il Napoli e l'eliminazione in Champions League, ecco il pensiero di Simeone: "È stato un colpo duro, ma subito dopo abbiamo battuto la Juventus a Torino e abbiamo iniziato a giocare e festeggiare per lo scudetto".

Infine questa la sua posizione sull'addio annunciato di Luciano Spalletti: "Il mister è un maestro di calcio e di vita. Ha parole che ti colpiscono, ti fanno venire voglia di continuare ad ascoltarlo. Ogni giorno abbiamo sessioni video di circa 40 minuti, mi piace ascoltarlo e imparare. Mi piacerebbe fare l'allenatore e mi piacerebbe essere come lui, avere la sua stessa passione. Condivido il suo modo di vedere il calcio ed è per questo che abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, abbiamo seguito le sue idee. Ha detto che vuole riposare, stare con la famiglia e la sua decisione va rispettata. Lo amiamo, è stato meraviglioso lavorare con lui e gli auguriamo il meglio. Si merita tutto quello che gli sta accadendo".