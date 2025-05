Le pagelle del Torino - Vlasic non molla fino alla fine, Ricci non si accende in mediana

vedi letture

Risultato finale: Torino-Inter 0-2

Milinkovic-Savic 6,5 - Poco da rimproverarsi sul gol di Zalewski, mentre sul rigore fa quel che può per ostacolare Taremi. In seguito, evita che il passivo sia più pesante con diversi ottimi interventi.

Dembélé 6 - Alterna momenti in cui pensa più a contenere ad altri in cui prende possesso della fascia destra, con Lazaro che gli lascia i compiti di spinta. Dal 63' Perciun 6 - Ottimo impatto per il giovane granata, autore di qualche bella giocata in zona offensiva nello scorcio finale di gara,

Maripan 5 - Regge bene il duello fisico con Taremi, ma quando l'iraniano guadagna il rigore se lo fa sfuggire. In occasione del vantaggio dell'Inter, inoltre, non esce con i tempi giusti per contenere Zalewski.

Masina 5,5 - Nel primo tempo salva il possibile 0-2 di Darmian, pur rischiando l'autogol. Non altrettanto certo in altre circostanze difensive.

Biraghi 6 - Uno dei migliori nel primo tempo. Spinge tanto e con profitto, crossando in area palloni in più occasioni invitanti per i compagni. meno impattante dopo l'intervallo.

Ricci 5 - Dovrebbe illuminare il centrocampo granata, ma fatica tremandamente a farlo così come a contenere le ripartenze dell'Inter. Dall'80' Ilic sv.

Gineitis 5 - Viene preferito a Casadei come partner di Ricci. Una mossa che non paga, in una prestazione in cui spicca in negativo il modo in cui si fa saltare da Zalewski sullo 0-1. Dal 63' Casadei 5,5 - Uno degli ex di giornata si rende protagonista di un'entrata sul rettangolo verde non proprio esaltante. Difficile ricordare giocate degne di nota.

Lazaro 5,5 - Abbastanza anonimo sulla destra, dove si propone qualche volta ma senza sortire gli effetti sperati. Dall'80' Cacciamani sv.

Vlasic 6,5 - Nel grigiore offensivo del Toro, comunque dà l'anima e mette in campo grinta oltre che appoggi ai compagni spesso calibrati. Sfiora anche il gol nella ripresa.

Elmas 6 - Qualche buona iniziativa sul fronte sinistro dell'attacco, dove risulta più incisivo con il passare dei minuti.

Adams 5,5 - Si muove molto, giocando per i compagni di reparto. Sa però anche essere incisivo negli ultimi metri come nel recupero del primo tempo, quando solo un miracolo di Martinez gli nega la gioia dell'1-1. Molto più anonimo nella ripresa.

Paolo Vanoli 5 - Partita subito in salita per il gol di Zalewski, poi i suoi fanno poco per tentare la rimonta. Il campionato sta finendo in modo decisamente grigio.