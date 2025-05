Le pagelle dell'Inter - Zalewski+Asllani, attenti a quei due. È un altro Taremi

Torino-Inter 0-2

(14’ Zalewski, 49’ Asllani)

Martinez 6,5 - I rischi a ripetizione nella gestione del pallone coi piedi e qualche uscita alta lasciano dubbi, ma se la cava. Prodigioso il riflesso a fine primo tempo su Che Adams.

Bisseck 6 - Elmas non sarà Raphinha, ma lo costringe a un bel po’ di fatica e anche a spendere l’ammonizione che gli costa il secondo tempo. Dal 46’ Dumfries 6 - Il mani galeotto non ha grosse conseguenze, compitino dopo aver sconquassato il Barça.

De Vrij 7 - Che Adams ha una sola occasione e ci pensa Martinez, per il resto l’attaccante scozzese sbatte costantemente sul capitano di giornata, che non concede respiro all’avversario.

Bastoni 6,5 - Assist, se si vuole, ma il merito è quasi tutto di Zalewski. Non le condizioni migliori per il suo mancino raffinato in manovra, però dà il suo contributo e in fase difensiva costringe Lazaro a girare al largo. Dall’80’ Acerbi s.v..

Darmian 6 - Bel duello con Biraghi: ai punti lo perde, pur senza demeritare nel complesso.

Asllani 7 - Il rischio di pestarsi i piedi con il centrocampista polacco qui sotto è alto, e invece è bravo lui a imporsi nella gestione del pallone. E anche dal dischetto: offre il bis dopo il gol-vittoria sull’Hellas.

Zielinski 6 - Sbaglia un passaggio su 45: pur senza incantare, qualcosa vorrà pure dire. Né carne né pesce, porta a casa la pagnotta nonostante qualche incertezza in fase di non possesso. Dal 62’ Calhanoglu 6,5 - Oscar alla miglior scivolata di giornata: evita con perfetto tempismo che Vlasic riapra la contesa, nel finale sfiora anche il 3-0

Carlos Augusto 5,5 - Subito ammonito, Vlasic da quelle parti gli crea più di una difficoltà. Complice il diluvio, non trova grandi sbocchi a livello offensivo. Dal 46’ Dimarco 6,5 - Cambia il passo, entra e manda Taremi a prendersi il rigore del raddoppio. Poi ha un’occasione in proprio.

Correa 6,5 - Sarà che si avvicina il momento in cui dovrà stimolare il mercato. Si presenta bene, con ripiegamenti difensivi utili ai compagni, e davanti si rende pericoloso in più di un’occasione.

Zalewski 7 - Pronti via, controllo di tacco e caffè pagato a Gineitis, poi destro a giro che Milinkovic non può intercettare. Con l’ingresso di Dimarco la connessione sulla sinistra prende anche meglio, poi esce perché ammonito. Dal 62’ Barella 6 - Non proprio al meglio, entra in pura gestione.

Taremi 6,5 - Il bell’ingresso con il Barcellona lo ha rinfrancato. Sfiora il gol in più di un’occasione, si fa apprezzare per acrobazie e supporto alla squadra. Promosso a pieni voti.

Simone Inzaghi 7 - Alla centocinquantesima panchina nerazzurra in A cambia e vara il 3-4-2-1. Risultato: la vittoria numero cento. Con il 4-3 al Barça ancora negli occhi, con la finale di Monaco nella testa, mette pressione al Napoli e manda un messaggio: turnover o meno, l’Inter ci proverà fino all’ultimo.