Napoli, Manna dribbla il tema De Bruyne: "Attenti alle opportunità, ma parlarne ora è assurdo"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dal match contro il Genoa è intervenuto al microfono di DAZN e ha dribblato la domanda sulla trattativa in corso per Kevin De Bruyne, calciatore in scadenza di contratto con il Manchester City: "E' normale che siamo sempre focalizzati anche sul mercato, stiamo attenti a ogni opportunità. Ma parlarne adesso è assurdo, sminuisce il lavoro fatto dai ragazzi e dal mister, non mi sembra corretto. Stiamo lavorando, stiamo attenti a ciò che può succedere. Ma parlarne non ci aiuta".

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI NAPOLI-GENOA

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Lobotka, McTominay; Lukaku, Raspadori. A disposizione: Contini, Scuffet, Gilmour, Neres, Okafor, Billing, Rafa Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi

Allenatore: Antonio Conte

GENOA (4-2-3-1): Siegrist; Sabelli, Otoa, Vasquez, Ahanor; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Messias, Vitinha; Pinamonti. A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, De Winter, Onana, Bani, Khator, Badelj, Kassa, Zanoli, Venturino

Allenatore: Patrick Vieira