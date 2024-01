Sindaco Castel Volturno: "Ho incontrato ADL, individuata vasta area per cittadella dello sport"

Luigi Petrella, sindaco di Castel Volturno, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli confermando le indiscrezioni sulla volontà di ADL di creare un centro sportivo di proprietà.

“Con De Laurentiis ci siamo rivisti prima dell’estate. C’è stato un incontro tecnico al Comune dove ci chiedeva un’area dove poter realizzare una cittadella dello sport. Noi abbiamo individuato delle aree con degli addetti ai lavori, dopo una settimana ci siamo recati in quell’area ed abbiamo verificato delle cose con dei tecnici del Comune. A noi farebbe piacere dare un’area al Napoli per creare una cittadella dello sport, il Calcio Napoli darebbe lustro al nostro territorio.

Si pensava ad una struttura ed ad un centro calcistico con diversi campi da gioco ed attrezzature per il calcio giovanile del Calcio Napoli. E’ un’area abbastanza vasta dove poter organizzare tutto. A noi hanno chiesto una vasta area dove poter realizzare una struttura adeguata. Quest’area si trova a pochi chilometri da dove si allena oggi il Napoli. Sarebbe una risorsa per il Comune di Castel Volturno, tutto andrebbe a dare una svolta piacevole e sarebbe una rivalutazione di tutto il territorio. Non abbiamo parlato della durata dell’accordo. La città di Castel Volturno preferirebbe non farsi sfilare di mano quest’accordo. Il clima del nostro litorale fa bene al calcio Napoli ed ai calciatori perché qui c’è la pineta, c’è il mare e c’è anche la serenità”.