Skriniar: "L'anno prossimo sarò sicuramente ancora all'Inter per difendere lo scudetto"

Milan Skriniar è stato uno dei protagonisti della stagione dell'Inter che ha visto i nerazzurri vincere lo scudetto dopo 9 anni di dittatura juventina. Il difensore interista ha risposto ad alcune domande di Sport Aktuality, affrontando anche il tema del futuro: "Le voci ci sono sempre come ci sono sempre state. Però non gli ho mai dato molto peso e non le ho neanche mai commentate. In questa occasione non sarà diverso, vista anche la nostra stagione. Ora penso solo a godermi questa vittoria poi penserò a programmare e prepare l'Europeo. Io all'Inter anche l'anno prossimo per difendere il tricolore? Certamente sì".