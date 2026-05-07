Sky fa causa per 1,9 miliardi di euro. L'ad di Tim: "Con Dazn non chiudevamo il mercato"

“Non stavamo chiudendo il mercato”. Così Pietro Labriola, amministratore delegato di Tim, ha commentato la notizia di un’azione per il risarcimento del danno da 1,9 miliardi di euro avanzata da Sky contro l’azienda di telecomunicazioni e Dazn. L’ad di Tim, parlando agli analisti sui risultati del primo trimestre, riporta LaPresse, ha fatto anzitutto una battuta: “Ho visto uno spot pubblicitario in cui Sky in Italia ha rinnovato i diritti per la Formula Uno, 'I love Kimi Antonelli' fino al 2032. Quindi a volte avranno bisogno di più soldi per finanziare tutto questo, perché è l'unico modo per pensarci”.

Poi Labriola si è addentrato nella questione: “Qualcuno pensa che all'epoca avessimo un problema di approccio anticoncorrenziale. Giusto per chiarirvi le idee, l'accordo con Dazn ci garantiva l'esclusiva del pacchetto. Due dettagli: il primo, se foste clienti di Wind, Vodafone, Fastweb o Sky, potreste comunque acquistare l'offerta DAZN sul digitale. Quindi non stavamo chiudendo il mercato.

Il secondo: pur avendo l'esclusiva per il pacchetto, devo ricordare a tutti che nel 2021 questa società era integrata verticalmente e, a livello normativo, eravamo soggetti a un'analisi dei prezzi preventiva che non ci consentiva di praticare alcun dumping. Quindi non potevamo sovvenzionare la connettività con i contenuti e viceversa. È quindi molto complesso comprendere il motivo di queste richieste”.