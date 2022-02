Sneijder su Dumfries: "Chi si sorprende non lo conosce. Si vede da lontano che è un campione"

vedi letture

Lunga intervista a La Gazzetta dello Sport per l'ex nerazzurro Wesley Sneijder, che tra le altre cose si sofferma anche sul rendimento del connazionale Denzel Dumfries con la maglia dell'Inter: "Chi si sorprende forse non lo conosce bene. È uno dei migliori nel ruolo in circolazione, con l’Olanda ha giocato grandi partite. Si vede da lontano che è un campione. E si vedeva pure prima, doveva solo capire la Serie A. Stupirà ancora di più".