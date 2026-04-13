TMW Solet, Atta e Zaniolo (dopo il riscatto): la vetrina Udinese torna ad attrarre il mercato internazionale

Missione 50 punti. E poi chissà. L'Udinese si gode il trionfo di San Siro contro il Milan e per mezzo dei suoi uomini copertina traccia la rotta per questa ultima parte di campionato. Dopo il 3-0 sui rossoneri è stato Oumar Solet a indicare la via. Ovvero quel giocatore che in estate, come già successo nelle precedenti sessioni di calciomercato, sarà al centro di possibili aste milionarie. In Italia piace soprattutto all'Inter, ma le sue prestazioni sono sotto l'occhio vigile di sempre più top club.

Il centrale non è certamente l'unico gioiello che si sta mettendo in mostra nella vetrina friulana. La prestazione di Ekkelenkamp a San Siro è stata scintillante, così come quella di Arthur Atta: il francese classe 2003 ha messo in mostra una crescita importante in fatto di continuità e numeri. In molti si aspettavano l'exploit già da inizio anno, ma fra il pensarlo e il realizzarlo c'è spesso un abisso. Che Atta è riuscito a colmare. E oggi sono tante le squadre interessate a lui, con 4 gol e 4 assist nelle 28 apparizioni stagionali.

E quindi Nicolò Zaniolo: i suoi numeri parlano chiaro. In stagione con l'Udinese sono 6 gol e 6 assist in 30 presenze. Dati che portano a credere nella rinascita dopo esperienze opache. E pure al riscatto a fine stagione dal Galatasaray: o pagando cinque milioni di euro ma lasciando ai turchi il 50% su una eventuale futura rivendita, oppure pagando direttamente dieci milioni di euro. La strada più probabile è la seconda, dopo i 3 milioni di prestito già sborsati. E poi? Tutto dipenderà dalle eventuali offerte e da chi le avanzerà. Ma questo Zaniolo sta inevitabilmente attirando su di sé le attenzioni di molti top club...