sondaggio Flop Superlega, per il 61% dei lettori Agnelli deve dimettersi da presidente della Juve

Andrea Agnelli deve dimettersi dal ruolo di presidente della Juventus. È questo il risultato dell’ultimo sondaggio di TuttoMercatoWeb.com. Sui 4.239 voti totali, il 61,24 per cento ritiene infatti opportuno questo esito dopo il flop del progetto Superlega. In molti ritengono che l’esito sarà comunque questo: a questa percentuale va infatti aggiungo il 18,59 per cento di votanti che ritiene necessario l’intervento di John Elkann. Soltanto il 20,17 % dei nostri lettori ritiene invece che Agnelli debba restare in carica e provare a lavorare con la UEFA per riformare il calcio.

Disastro Superlega: cosa deve fare adesso Andrea Agnelli?

Risultati sondaggio (voti totali 4239)

Dimettersi da Presidente della Juventus dopo il fallimento Superlega 61,24 %

Restare in carica, fare un passo indietro e provare a riformare il calcio con la UEFA 20,17 %

Dopo il flop Superlega non deciderà lui: serve l'intervento di John Elkann 18,59 %