SONDAGGIO TMW - Juventus in Champions all'ultimo: cosa deve fare con Pirlo?

sondaggio Juventus in Champions all'ultimo: cosa deve fare con Pirlo?

vedi letture

Dopo la Supercoppa Italiana e la Coppa italia, la Juventus di Andrea Pirlo conquista il quarto posto che vale l’accesso alla Champions League per il decimo anno consecutivo. Il pass, però, è arrivato soltanto all’ultima giornata grazie al clamoroso passo falso del Napoli, e i bianconeri in questa stagione non hanno corso per lo scudetto. Cosa deve fare la dirigenza? È questa la domanda che vi poniamo nel nuovo sondaggio TMW.

1) Confermare Pirlo: ha raggiunto gli obiettivi e ha tante attenuanti.

2) Cambiare allenatore: alla Juve non può bastare il quarto posto.

Clicca QUI e vota il nuovo sondaggio di TMW!