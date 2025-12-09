Spalletti: "Bremer e Rugani? Li aspetto a braccia aperte". E su Thuram: "Professionista top"

"Bremer e Rugani? Io sto aspettando entrambi a braccia aperte. Saranno convocati e andranno in panchina, però non posso dire se potranno giocare". Luciano Spalletti presenta in conferenza stampa la partita di Champions League contro il Pafos, ma è inevitabile per il tecnico bianconero tornare sui temi (e le difficoltà) del momento, come ad esempio il rientro imminente dei due difensori (rientrati oggi in gruppo, ndr): "Si tratta di dieci minuti ieri l'altro come tempistiche di allenamento, Rugani ha bisogno di tempo. Domani loro se non entreranno si alleneranno e poi si cercherà di aumentare il minutaggio".

Thuram sembra un po’ in fatica sia dal punto di vista fisico che tecnico?

"Non lo so. Thuram è un calciatore forte, un calciatore top che ha fatto una buona partita domenica, perché la sua fisicità l’ha messa e ce l’ha messa in maniera differente di altre volte. È un calciatore di cui ne abbiamo bisogno di testa, un calciatore che ha quello strappo nella guida della palla ma deve migliorare anche senza palla".

"Perché è un qualcosa che può creare degli spazi importanti alla squadra - continua Spalletti -. Professionista top. Per cui per me Thuram piace totalmente. Però poi è chiaro che in alcuni momenti dentro la partita si ha dei momenti migliori o dei momenti peggiori. Però io non l’ho visto fare una cattiva partita nell’ultima disputata a Napoli. Per me ha giocato una buona partita, mettiamola così".