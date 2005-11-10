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Spalletti finora ha fatto peggio di Motta e Tudor. Ed è finita la luna di miele

Spalletti finora ha fatto peggio di Motta e Tudor. Ed è finita la luna di miele TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
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Andrea Losapio
Oggi alle 07:08Serie A
Il tecnico italiano ha mancato l'approdo in Champions League, pareggiando esattamente le eliminazioni dell'italobrasiliano dell'anno prima

Fuori in Champions League ai sedicesimi contro il Galatasaray, ai quarti di Coppa Italia contro l'Atalanta, ma quinto in campionato. È indubbio che la Juventus di Luciano Spalletti abbia fatto peggio dell'anno prima, quando Thiago Motta aveva raggiunto esattamente le stesse eliminazioni, mentre Tudor era riuscito ad arrivare al quarto posto che significava Champions. Poi Tudor poteva comunque essere cambiato con Antonio Conte, mentre a Spalletti hanno rinnovato il contratto prima di raggiungere l'obiettivo.

Perché ad aprile?

Sarebbe ingiusto dire che Spalletti non poteva comunque rimanere in panchina per la Juventus, visto il pedigree e il fatto che non aveva iniziato lui la stagione, quindi c'erano delle possibili giustificazioni. Non aveva avuto Vlahovic, il nove fisico che voleva, quindi anche lì poteva essere un buon alibi per dargli altro tempo. Ma è la tempistica che poi fa inceppare le cose: Spalletti poteva essere confermato anche dopo il quinto posto? Probabilmente non sarebbe andata così, perché poi è addirittura cambiato l'amministratore delegato.

Per ora Spalletti ha avuto molte giustificazioni e buona stampa. Una discreta attesa che, oramai, è durata un anno. La luna di miele è finita e sul banco degli imputati c'è anche lui, complice il fatto che c'è Antonio Conte libero, sempre un'opzione per la Juventus in momenti difficili come questo.

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