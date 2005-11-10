Spalletti cerca il riscatto contro il NEC e si affida a McKennie

Juventus, Kalulu presenta la sfida al Nec: i bianconeri vogliono reagire dopo il Sassuolo. Spalletti annuncia McKennie titolare e pensa al 3-5-2

La Juventus, oggi, tornerà in campo e affronterà il Nec in Europa League. Alla vigilia di questa sfida ha parlato Pierre Kalulu, che ha spiegato come i bianconeri si siano ormai lasciati alle spalle la gara contro il Sassuolo: “Noi pensiamo sempre alla prossima perché è l’unica che conta anche perché non possiamo cambiare il passato. C’è solo la voglia di giocare domani”. Il difensore francese ha poi sottolineato che non cambia molto giocare al giovedì rispetto ad altri giorni: “Quando sei sul campo vuoi giocare sempre. A livello di giorni cambia pochissimo perché non puoi fare nulla e comunque avremo sempre 2/3 giorni per recuperare”. Infine, Kalulu ha spiegato come Kolo Muani stia vivendo questo momento complicato: “Conosco bene Randal e so che sta lavorando. È vero che in questi momenti il gol e sappiamo che arriva”.

Spalletti rilancia McKennie

Luciano Spalletti, prima della gara contro il Nec, è tornato su quanto accaduto a Empoli: “Noi siamo stati attenti, lucidi e consapevoli di dover migliorare. Abbiamo tracciato quello che vogliamo fare e che possono essere le cose a cui dobbiamo portare dei correttivi. Bisogna essere più compressi per togliere da un punto di vista di squadra qualche linea di passaggio avversaria e capire il momento in cui montare addosso all’azione, quando pressare e quando fare blocco squadra per aspettare la mossa sbagliata dell’avversario. Questo per far capire quali possono essere i correttivi, anche se la spiegazione sta meno nella tattica collettiva. Oggi la differenza la fa come interpreti la situazione. Il ritmo mentale è quello che sarà fondamentale per domani”. Il tecnico di Certaldo ha poi sottolineato di non sentire troppo la pressione: “Accettare la pressione è la medicina per imparare a vivere. Ho imparato questo dopo pochi giorni perché dovevo portare a casa roba. Perciò si figuri se mi turba adesso che ho messo tantissime robe a posto. Io tengo tantissimo alla mia professione perciò ciò che esce dopo una sconfitta non mi interessa perché non posso controllarla. Io decido a cosa dare peso o a cosa non darlo e in questo caso ho scelto di non dare spazio”. Spalletti ha poi rivelato che McKennie sarà titolare: “Fanno parte delle valutazioni. Noi dobbiamo fare attenzione a quelli che si mettono in campo perché ne abbiamo 2/3 che non finiranno la partita. Io McKennie lo voglio in campo domani per troppi motivi. McKennie domani gioca. Mi dispiaceva non darvi una certezza”.

Spalletti potrebbe cambiare modulo

Per la gara di oggi, Luciano Spalletti pensa di tornare al 3-5-2: in porta ci sarà Vicario. Davanti a lui, la linea a tre sarà composta da Gatti, Bremer e Lucumì. A centrocampo spazio, da destra verso sinistra, a Kalulu, Sarr, Koopmeiners, McKennie e Calik. In avanti, invece, toccherà alla coppia Woltemade-Kolo Muani. Dunque, in panchina ci saranno Conceicao, Nico Gonzalez e Alajbegovic, pronti a entrare a gara in corso. Anche Douglas Luiz rifiaterà dopo aver giocato tutte le gare di campionato. Spalletti proverà a cambiare qualcosa anche per permettere di rifiatare a chi fino ad ora ha giocato più e soprattutto vorrà dare una scossa alla squadra dopo il ko di Sassuolo.