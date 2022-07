Spalletti promuove Kim: "È da Champions". Ma il Rennes accelera e prova a beffare il Napoli

vedi letture

Sono ore calde per il futuro di Kim Min-jae. Il sudcoreano del Fenerbahce è infatti il giocatore individuato dal Napoli per sostituire nella rosa Kalidou Koulibaly, tanto che nelle ultime ore lo stesso club di De Laurentiis si è avvicinato all'intesa col giocatore classe '96 (qui i dettagli). A conferma, in questo senso, sono arrivate anche le parole di Luciano Spalletti - direttamente dal ritiro di Dimaro - che di fatto ha dato il suo benestare: "È un giocatore da Napoli e da Champions League", le parole del tecnico al termine dell'amichevole odierna.

Occhio al Rennes, accordo a un passo?

Se però da una parte il Napoli nelle ultime ore ha lavorato in maniera positiva sul fronte dell'accordo col giocatore, dall'altra l'insidia concreta è rappresentata dal Rennes. Il club francese - confermano anche le ultimissime voci dalla Turchia e dalla Francia - avrebbe invece trovato l'accordo direttamente col Fenerbahce, arrivando a pagare la clausola da 20 milioni presente nel contratto del coreano. La situazione, dunque, è in divenire e destinata ad evolversi in un senso o nell'altro già in queste ore.