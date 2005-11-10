Torino, Abate e il gioco delle coppie: il tecnico apre i ballottaggi in tutti i ruoli

L'allenatore ha le doppie scelte, ma può anche decidere di cambiare assetto tattico: ecco tutte le soluzioni a sua disposizione

Avere almeno due opzioni per ogni ruolo è il desiderio di ogni allenatore, pure Ignazio Abate appartiene a questa categoria. E, anche se il suo Torino già da settembre ha iniziato a disputare una sola competizione dopo la prematura eliminazione dalla Coppa Italia contro il neopromosso Monza, di certo le scelte non gli mancano.

Già in porta ha due alternative di livello: Mascardi ha dimostrato di non sfigurare tra i grandi nonostante la giovane età, negli ultimi giorni di mercato è stato aggiunto il più esperto Perri che per ora è andato a corrente alternata. In difesa in realtà manca un elemento, perché sono in cinque più Biraghi che però è ai margini da mesi. I nuovi Comuzzo e Comert si sono già imposti come titolari, Coco e Ismajli si alternano da centrali e Rodriguez è tornato per dare un’alternativa di piede mancino.

Il centrocampo è stato rivoluzionato nelle ultimissime ore di calciomercato estivo, Mandragora e Bragança rappresentano i due innesti di qualità che sono andati ad aggiungersi a Fitz-Jim, Gineitis, Ilkhan e al baby Luongo. Il gioco delle coppie prosegue anche in fascia, dove Abate sta provando Belghali e Patterson a destra e Fortini e Cacciamani a sinistra, ma tutti possono agire anche sull’out opposto, considerando che non c’è nessun mancino naturale. Pure sulla trequarti il tecnico ha abbondanza: nelle sue intenzioni i titolari erano Vlasic e Casadei, ora si sta orientando verso la “promozione” di Adams che può giocare tra le linee oppure più avanti insieme o in alternativa a Simeone.

Completano il pacchetto attaccanti Zapata, Kulenovic e pure Pellegri, il quale sta continuando il suo percorso riabilitativo. All’appello manca ancora Oristanio, quello che è stato il primo acquisto dell’estate ma che per il momento non ha trovato spazio in campionato. L’ex Parma e Venezia non ha ancora conquistato del tutto Abate, ma al Filadelfia si lavora anche per questo.