Spalletti sull'assenza di Immobile: "C'è giunta una comunicazione dal medico della Lazio"

Può dirci qualcosa di più sull'assenza di Immobile e sulla presenza di Kean? E' una delle domande poste in conferenza stampa a Luciano Spalletti, commissario tecnico della Nazionale che nel primo giorno di raduno a Coverciano ha risposto così: "Per Immobile c'è giunta una comunicazione dal medico della Lazio e c'è stato detto che c'era un problema di natura fisica, che non sapevano se avrebbe recuperato. Siamo andati più in profondità, era possibile che non giocasse. Ho chiamato direttamente a Martusciello e a Sarri, mi hanno risposto con grande disponibilità, poi ho chiamato il calciatore e abbiamo tutti insieme contribuito alla conclusione che era meglio per il calciatore lasciarlo a riposo perché anche lui sentiva questa necessità. Credo quindi che tutti abbiamo fatto la cosa giusta ed è rimasto a casa, poi ho visto che non ha nemmeno giocato quindi c'è stata coerenza da parte di tutti".

