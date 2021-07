Spalletti sulla serie su Totti: "Spiace non abbia avuto grande successo. Se me lo dicevano prima..."

Per Ilary Blasi il suo era ruolo fondamentale. Ma Luciano Spalletti non sembra aver gradito la rappresentazione di sè stesso in "Speravo de morì prima", la serie incentrata sul finale di carriera di Francesco Totti prodotta da Sky. E durante la presentazione come nuovo tecnico del Napoli, il tecnico non ha mancato di rimarcarlo: "Sono felice di avergli dato la possibilità di fare una fiction, ma posso assicurargli che aveva i contenuti per farla anche su di lui: sarebbe venuta bellissima. Mi dispiace che non abbia avuto grande successo e sia stata criticato e se me lo dicevano prima io un paio di scene per fargli fare il pieno le facevo (ride, ndr). Io non voglio sottrarmi a parlare di Totti, poi ci sarà spazio per le cose meno importanti, ma ora c'è una importante, il Napoli ed i suoi calciatori".