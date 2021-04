Ilary Blasi sulla serie su Totti: "In molti non hanno capito. Spalletti ha un ruolo fondamentale"

Ilary Blasi, moglie dello storico capitano della Roma Francesco Totti, ha parlato a Repubblica della serie tv dedicata all'ex attaccante ("Speravo de morì prima", conclusasi ieri) e dei momenti che hanno preceduto l'addio al calcio di Totti: "In molti non hanno capito, volevano i sosia. Mi ci sono ritrovata, anche se i primi momenti è stato spiazzante veder rappresentata la nostra vita. La storia è raccontata molto bene. Pietro Castellitto e Greta Scarano sono stati bravi e coraggiosi. Spalletti è fondamentale nella serie, in ogni racconto c’è un antagonista e Gianmarco Tognazzi lo interpreta in maniera perfetta".

Sull'addio: "In quel periodo ero la più lucida, ho solo cercato di aiutarlo standogli vicino, era un passaggio che doveva affrontare lui. Gli sportivi sono cresciuti provando quella sensazione di adrenalina, sanno che niente e nessuno gliela restituirà".