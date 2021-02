Spezia, Agudelo: "Italiano ci chiede più aggressività e di non lasciare giocare solo i centrali"

Nel corso del pre-partita di Spezia-Milan, in campo tra pochi minuti al Picco, Kevin Agudelo è intervenuto ai microfoni di DAZN. Queste le dichiarazioni dell'attaccante dei liguri: "La richiesta del mister in questo momento è essere più aggressivi, non lasciare il gioco solo ai centrali. Questo è l'aspetto principale, come ovviamente a fare gol".