Ufficiale Altra avventura negli Emirati Arabi per Agudelo: è un nuovo giocatore dell'Al Wahda

Kevin Agudelo ha scelto l'Al Wahda per ripartire dopo l'avventura all'Al-Nasr. Il trequartista, con un passato in Italia, dove ha vestito le maglie di Genoa, Fiorentina e Spezia, è rimasto negli Emirati Arabi Uniti, dove evidentemente si trova a suo agio. Di seguito il comunicato integrale: "Il centrocampista Kevin Agudelo ha espresso il suo orgoglio e la sua felicità nell'unirsi all'Al Wahda per la stagione 2024/2025, promettendo di fare del suo meglio per far parte del viaggio verso il successo della squadra durante tutta la stagione.

Ha anche apprezzato la fiducia e l'opportunità che ha ricevuto di rappresentare i Maroons, estendendo la sua gratitudine ai tifosi, così come allo staff amministrativo e tecnico, per la loro calorosa accoglienza".